Javier Milei volverá a viajar a Estados Unidos la próxima semana para participar de un evento en Washington en el que coincidirá con Eduardo Bolsonaro, el otro hijo del expresidente de Brasil.

Ads

La actividad se desarrollará en un contexto político particular, ya que tendrá lugar a solo 11 días del balotaje presidencial en Brasil, donde Flávio Bolsonaro buscará imponerse frente al actual mandatario Luiz Inácio Lula da Silva.

Según trascendió, Milei asistirá como invitado de honor a la Official Hispanic Heritage Gala, una actividad privada que se realizará el 14 de octubre en el Andrew W. Mellon Auditorium de Washington. El evento también contará con la presencia de Bolsonaro, quien fue anunciado por los organizadores en el mismo carácter.

La gala es organizada por Latino Wall Street, una plataforma vinculada a referentes cercanos al Partido Republicano estadounidense y al universo político alineado con Donald Trump.

El encuentro adquiere relevancia política por el momento en que se produce. Flávio Bolsonaro, hijo del exmandatario brasileño Jair Bolsonaro, obtuvo el primer lugar en la primera vuelta presidencial celebrada este domingo, con poco más del 47% de los votos, y enfrentará a Lula da Silva en la segunda vuelta prevista para el 25 de octubre.

Ads

La relación entre Milei y el bolsonarismo no es nueva. En julio pasado, el jefe de Estado argentino viajó a Brasil para participar de la oficialización de la candidatura presidencial de Flávio Bolsonaro y brindó un discurso de respaldo durante una convención del Partido Liberal.

Tras conocerse los resultados de la primera vuelta, Milei celebró públicamente el desempeño del candidato de derecha y volvió a cuestionar a Lula da Silva, profundizando su alineamiento con los principales referentes conservadores de la región.

En paralelo, Flavio Bolsonaro agradeció el apoyo del mandatario argentino y destacó la posibilidad de fortalecer una agenda común entre ambos países basada en la cooperación regional, la seguridad y la defensa de políticas de libre mercado.

Ads

La agenda internacional de Milei no terminará en Washington. Según trascendió, el propio presidente confirmó en la reunión de Gabinete que días después viajará a España para participar de actividades políticas vinculadas a sectores de derecha y centroderecha, en el marco del proceso electoral anticipado convocado por el gobierno español.