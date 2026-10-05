Cristian “Pity” Álvarez será sometido a una nueva pericia médica para establecer si puede continuar con el juicio en su contra por homicidio.

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El ex líder de Viejas Locas e Intoxicados se encuentra internado en el hospital psiquiátrico Solar Colonial, de Castelar, y será trasladado al Cuerpo Médico Forense para realizar la evaluación.

Uno de sus abogados defensores, Sebastián Queijeiro, aseguró que la jornada será clave para definir el futuro del proceso. “Hoy es un día bisagra. Se va a definir si se sigue con el juicio o si queda suspendido”, señaló.

Álvarez está acusado de haber asesinado de cuatro disparos a Cristian Maximiliano Díaz el 12 de julio de 2018, en el complejo habitacional Cardenal Samoré, en Villa Lugano.

Según la acusación, luego del crimen se dio a la fuga, descartó el arma en una alcantarilla y más tarde se presentó en un boliche de Ramos Mejía. Posteriormente se entregó a la Policía.

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El músico, de 54 años, está imputado por homicidio agravado por el uso de arma de fuego y podría recibir una pena de entre ocho y 25 años de prisión.

La nueva evaluación médica será determinante para saber si el juicio continúa o si debe ser suspendido por razones vinculadas a su estado de salud.

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