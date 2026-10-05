El Gobierno nacional avanza en las negociaciones con los gobernadores para conseguir respaldo a la reforma política, mientras mantiene su intención de presentar candidatos propios en las provincias.

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La estrategia de la Casa Rosada consiste en sumar apoyos en el Congreso y construir entendimientos de cara a las presidenciales de 2027, sin frenar el crecimiento territorial de La Libertad Avanza. Por eso, los acuerdos se definirán provincia por provincia.

En el entorno de Karina Milei aseguran que no se discutió una retirada general de candidaturas libertarias en los distritos gobernados por aliados. En Córdoba y Misiones, el partido proyecta una competencia más fuerte, mientras que en otras provincias podría moderar la confrontación en función de los acuerdos locales.

Las PASO y la Boleta Única, entre las prioridades

Los encuentros realizados durante la gira por París reforzaron el diálogo con los mandatarios. Ahora, el Ejecutivo busca transformar esos acercamientos en votos para avanzar con las modificaciones electorales.

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Los puntos prioritarios son la suspensión de las PASO y la incorporación de la opción de lista completa en la Boleta Única, que permitiría elegir con una sola marca todas las categorías de una misma fuerza política.

Sin embargo, las posiciones de los gobernadores no son uniformes y todavía no existe un acuerdo general. Algunos están dispuestos a acompañar cambios en las primarias, mientras que otros mantienen reservas.

El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, señaló que cada espacio deberá definir su postura en el Congreso, donde se resolverá el futuro de la iniciativa.

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El oficialismo busca reunir los votos en el Senado

La principal dificultad para el Gobierno está en la Cámara alta. Antes de volver a convocar a la Comisión de Asuntos Constitucionales, el oficialismo pretende asegurar un respaldo suficiente para avanzar con un dictamen.

Por el momento, no está prevista una reunión inmediata de la comisión. La intención es evitar una nueva postergación y retomar el tratamiento con mayores consensos.

En ese escenario, la Casa Rosada evalúa dividir el proyecto. Si no consigue apoyo para la totalidad de la reforma, podría impulsar primero la suspensión de las PASO y los cambios en la Boleta Única, dejando otros aspectos para más adelante.

Las conversaciones con las provincias también abarcan el Presupuesto 2027, obras y reclamos fiscales. Diego Santilli mantiene esos canales de negociación, mientras Karina Milei y los Menem conservan la conducción territorial del partido.

El objetivo del Ejecutivo es sostener el vínculo con los gobernadores, conseguir respaldo para su agenda nacional y mantener la presencia electoral de La Libertad Avanza en las provincias.