El informe de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) también señaló que las ventas retrocedieron un 1,2% respecto de agosto, en un contexto marcado por la cautela de los consumidores, la pérdida de dinamismo de los ingresos familiares y las limitaciones para financiar compras mediante tarjetas de crédito.

Ads

Desde la entidad explicaron que el consumo continúa concentrado en productos esenciales y de bajo valor, mientras que las familias postergan gastos de mayor magnitud. La demanda se orientó principalmente a reposiciones necesarias, con una fuerte búsqueda de segundas marcas y opciones más económicas.

Cinco de los siete sectores relevados mostraron crecimiento en la comparación con septiembre de 2025. El mejor resultado correspondió a Textil e Indumentaria, con una suba del 5%, seguido por Calzado y Marroquinería (3,5%), Ferretería, materiales eléctricos y de la construcción (3,3%), Farmacia (1,5%) y Perfumería (0,7%).

Por el contrario, los sectores de Bazar, decoración, textiles para el hogar y muebles registraron una caída del 3,4%, mientras que Alimentos y bebidas retrocedieron un 3,1%, reflejando las dificultades que aún enfrenta el consumo masivo.

Uno de los datos más destacados del relevamiento fue el desempeño del canal digital. Las ventas online realizadas por comercios con locales físicos crecieron un 19,4% interanual y un 8,7% frente a agosto, consolidándose como uno de los principales motores de la actividad comercial.

Ads

Según la entidad empresaria, las promociones bancarias y las cuotas cortas sin interés fueron herramientas clave para sostener las operaciones en un escenario de consumo moderado.

El relevamiento mostró además que más de la mitad de los comerciantes considera que no es un momento adecuado para realizar nuevas inversiones. Aun así, una parte importante del sector mantiene expectativas moderadamente optimistas para los próximos doce meses, confiando en una gradual recuperación de la actividad.

Ads