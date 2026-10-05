A través de un mensaje publicado en la red social X, el mandatario expresó su intención de fortalecer los vínculos entre ambos países.

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“La libertad avanza en Brasil”, escribió Javier Milei al comienzo de su publicación, en la que felicitó a Flávio Bolsonaro por lo que calificó como una “histórica elección” frente al actual presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva.

En su mensaje, el presidente sostuvo que “el continente americano es de ciudadanos que quieren vivir en libertad” y destacó la importancia de profundizar la cooperación bilateral entre Argentina y Brasil.

LA LIBERTAD AVANZA EN BRASIL Felicitaciones querido amigo @FlavioBolsonaro, por esta histórica elección ante el comunista de Lula. El continente americano es de ciudadanos que quieren vivir en libertad. Espero que pronto podamos empezar a trabajar juntos para que la Argentina y Brasil sigan siendo grandes socios comerciales, culturales y políticos. Las oportunidades para nuestras naciones, trabajando juntos, son infinitas. VIVA LA LIBERTAD CARAJO...!! — Javier Milei (@JMilei) October 5, 2026

Además, manifestó su expectativa de comenzar a trabajar junto al dirigente brasileño para consolidar la relación entre ambas naciones. “Espero que pronto podamos empezar a trabajar juntos para que la Argentina y Brasil sigan siendo grandes socios comerciales, culturales y políticos”, señaló.

Milei también remarcó que las oportunidades de crecimiento para ambos países son amplias si avanzan de manera coordinada. “Las oportunidades para nuestras naciones, trabajando juntos, son infinitas”, afirmó.

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“¡Viva la libertad, carajo!”, finalizó Milei el mensaje acompañado por una imagen junto a Flávio Bolsonaro.

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