García Cuerva, en la misa de Luján: “Las heridas de la intolerancia supuran”
El arzobispo de Buenos Aires encabezó la celebración central de la 52° Peregrinación Juvenil ante una multitud.
Jorge García Cuerva, el arzobispo de Buenos Aires, encabezó este domingo la misa central de la 52° Peregrinación Juvenil a Luján y pronunció una dura homilía ante los miles de fieles que llegaron a la Basílica después de recorrer cerca de 60 kilómetros.
“Las heridas de la intolerancia supuran y se está infectando el alma del pueblo”, afirmó García Cuerva durante la celebración, en uno de los tramos más fuertes de su mensaje.
El arzobispo también reclamó recuperar los vínculos y la solidaridad frente a un escenario de creciente confrontación. “Nuestra Patria tiene abrazos pendientes, abrazos solidarios ante tanta indiferencia”, sostuvo.
En esa línea, advirtió: “Cuando caminamos juntos, no le damos lugar a los discursos de odio”. Y destacó el sentido colectivo de la peregrinación: “Nadie vino solo, en cada paso trajimos a nuestras familias, a los amigos, al vecino que la está pasando mal, al conocido que perdió el trabajo, a los enfermos y a los que nos pidieron que rezáramos por ellos”.
La celebración marcó el cierre de una jornada atravesada por la lluvia y las bajas temperaturas, durante la que miles de personas caminaron desde el barrio porteño de Liniers hasta Luján.
Según estimaciones de autoridades locales, más de 2,5 millones de personas llegaron a la ciudad durante la peregrinación, que este año tuvo como lema “Madre, en tu abrazo nos reconocemos hermanos”.
La imagen de la Virgen de Luján llegó a la Basílica durante la madrugada, acompañada por los peregrinos, y fue colocada en el escenario donde García Cuerva encabezó la misa central.
Fuente: TN