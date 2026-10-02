El Sanatorio Mater Dei difundió este viernes un nuevo parte médico sobre la salud de Mirtha Legrand, quien permanece internada a los 99 años. Según informaron desde la institución, la conductora se encuentra en una habitación común y atraviesa un proceso de recuperación con el objetivo de regresar a su casa.

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“Está en proceso de recuperación para volver a su casa”, señalaron desde el centro de salud en el parte difundido durante la mañana.

El equipo médico precisó además que Mirtha Legrand continúa con “seguimiento kinésico, nutricional y clínico”. Desde el sanatorio también agradecieron especialmente el trato y el respeto recibidos por la conductora y su familia durante la internación.

La diva había sido internada nuevamente luego de presentar un cuadro de neumopatía. Se trata de un término médico general que refiere a distintas enfermedades o afecciones que comprometen los pulmones y que no equivale necesariamente a un diagnóstico de neumonía.

De acuerdo con lo informado por el Sanatorio Mater Dei, el próximo parte médico será difundido el lunes, siempre que no se produzcan cambios en su estado de salud. De esta manera, Mirtha continuará bajo seguimiento durante los próximos días.

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Mientras permanece internada, su nieta Juana Viale continúa al frente de su ciclo nocturno de los sábados. En la próxima emisión están anunciados como invitados Luis Novaresio, Natasha Niebieskikwiat, Carlos Melconian y Barbie Simons.

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