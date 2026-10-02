La actualización fue dispuesta por la Dirección Nacional de Coordinación y Fiscalización Pesquera mediante la Disposición DNCyFP N° 3/2026, publicada en el Boletín Oficial.

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Hasta septiembre, el valor de la Unidad Pesca era de $1.833. Con el nuevo incremento, cada unidad pasó a costar $612 más.

Por ejemplo, una sanción equivalente a 10.000 UP anteriormente representaba una multa de $18.330.000. Con el nuevo valor, el mismo número de unidades equivale a $24.450.000, es decir, $6.120.000 más.

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Cómo se actualiza la Unidad Pesca

El mecanismo de actualización está establecido por la normativa del Régimen Federal de Pesca. La Ley 27.564 incorporó el artículo 51 bis a la Ley 24.922, que vincula el valor de la Unidad Pesca con el precio de un litro de combustible.

La actualización se realiza dos veces al año, tomando como referencia información proporcionada por la Secretaría de Energía.

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Para determinar el valor vigente desde octubre se tomó el registro correspondiente a agosto de 2026, utilizando como referencia el mayor precio de venta al público del gasoil grado 2 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

El esquema establece revisiones cada 1 de abril y 1 de octubre, por lo que la próxima modificación del valor de la Unidad Pesca está prevista para el 1 de abril de 2027.

Cuánto pueden alcanzar las multas

La legislación contempla diferentes escalas de sanciones, expresadas en Unidades Pesca.

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La escala general va desde 1.000 hasta 300.000 UP. Con el valor actualizado, esos extremos representan multas de $2.445.000 y $733.500.000, respectivamente.

En determinados casos, las sanciones tienen valores específicos. Para situaciones como pescar sin autorización de captura, no contar con una cuota individual de captura o hacerlo en una zona de veda, el mínimo establecido es de 3.000 UP, equivalentes actualmente a $7.335.000.

En tanto, la pesca sin permiso contempla una escala mucho más elevada, que va de 500.000 a 3.000.000 de UP. Al valor vigente desde octubre, esos montos representan entre $1.222.500.000 y $7.335.000.000.

Cuándo se toma el valor de la Unidad Pesca

El momento en que se convierte la sanción de UP a pesos resulta determinante para establecer cuánto deberá abonarse en cada expediente.

De acuerdo con la normativa, la conversión se realiza cuando el presunto infractor acepta la imputación mediante el procedimiento correspondiente o cuando efectúa el pago total de una multa que ya quedó firme, ya sea por una resolución administrativa o por una sentencia judicial.

Los montos establecidos representan los valores de referencia para el semestre. La sanción concreta de cada caso se determina a partir del procedimiento administrativo correspondiente y puede contemplar factores como las características del buque, la gravedad de la infracción y los antecedentes del responsable.