Fabián Kon, Presidente del Coloquio IDEA y CEO del grupo Galicia, enfatizó sobre la urgencia que tiene Argentina para consolidar un marco de previsibilidad y confianza de cara a largo plazo. Según la visión expuesta por el empresario, el crecimiento sostenido y la mejora en los indicadores sociales dependen de mantener una macroeconomía ordenada.

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En relación a la estabilidad económica y marco político, dijo: "No hay ningún caso de países inestables que hayan mejorado sus indicadores sociales. Presentamos el camino de la estabilidad con crecimiento como lo que Argentina tiene que abrazar para prosperar."

A su vez, remarcó que las inversiones dependen de la confianza, y que esa confianza nace únicamente de la estabilidad. "Hoy el potencial de Argentina es gigante", declaró.

También se refirió a que la estabilidad es clave no solo para mejorar el sector económico, sino también el social. “Con estabilidad, todos los gobiernos, provinciales, municipales y nacionales, tienen herramientas para atender lo social. Nosotros lo apoyamos, pero sin poner en riesgo el potencial de Argentina en el mediano y largo plazo.”

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Por último, habló sobre las reformas pendientes (previsional e impositiva) y se refirió al Presidente: "El Presidente dijo que no estaban dadas las condiciones porque primero tenés que tener el factor demográfico bien definido por la caída de la natalidad. En uno o dos años Argentina tiene que estar planteando este tema para garantizar una mejor cobertura social."

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Asimismo, hizo hincapié en la reforma tributaria y los impuestos distorsivos: "Argentina necesita un cambio de sistema impositivo. Impuestos como Ingresos Brutos piramidan en la cadena de valor y hacen muy difícil la relación comercial entre proveedores. Es uno de los temas pendientes."

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