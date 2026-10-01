El ministro de Economía, Luis Caputo, abrió este jueves la jornada de Argentina Week en París con un mensaje dirigido a los inversores europeos: “El único riesgo en Argentina es perderse la oportunidad de invertir”.

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El funcionario defendió las principales medidas adoptadas por el Gobierno de Javier Milei y puso el foco en la transformación de las cuentas públicas, el respeto a los contratos y la protección de la propiedad privada como elementos centrales para atraer capitales.



Caputo reconoció que existe “cierta preocupación” de cara al escenario político y económico argentino y admitió que podrían registrarse episodios de volatilidad cambiaria. Sin embargo, sostuvo que el Gobierno se preparó para afrontar escenarios adversos. “Nos preparamos como si estuviéramos equivocados. Tenemos que hacerlo. Es nuestra responsabilidad. Tenemos que prepararnos para lo peor”, afirmó durante su exposición en París.



Uno de los puntos centrales de la presentación fue el balance que el ministro realizó sobre la situación económica recibida por el Gobierno y las medidas implementadas desde diciembre de 2023.



Según Caputo, uno de los principales logros de la gestión no se limita a los resultados fiscales, sino al establecimiento de condiciones que, desde su perspectiva, buscan garantizar el cumplimiento de los contratos y los derechos de propiedad.



El ministro afirmó que el Gobierno redujo el gasto público en un 30% y sostuvo que el déficit fiscal fue eliminado durante el primer mes de gestión. Además, señaló que el proyecto de Presupuesto enviado al Congreso contempla cuatro años consecutivos de superávit fiscal financiero. Caputo también se refirió al desequilibrio que, según su diagnóstico, existía en el Banco Central debido a los pasivos remunerados. En ese sentido, sostuvo que la política monetaria implementada por la administración de Milei fue determinante para evitar un escenario de mayor deterioro inflacionario.



El discurso del ministro también estuvo atravesado por las elecciones presidenciales previstas para 2027 y por las dudas que, según reconoció, existen entre los inversores respecto del escenario político argentino. Caputo buscó relativizar el riesgo electoral y planteó que la principal oportunidad para los capitales está vinculada con el proceso de transformación económica que atraviesa el país. “El riesgo no está en las elecciones en Argentina. El riesgo no está en el tipo de cambio. El riesgo está en perder la oportunidad de invertir en Argentina”, sostuvo ante los empresarios presentes.

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En esa línea, destacó el potencial argentino en sectores como energía, minería, agroindustria y producción de minerales críticos, áreas que el Gobierno considera estratégicas para aumentar las exportaciones y generar nuevas fuentes de divisas.



El ministro cerró su presentación con un mensaje destinado directamente al sector privado internacional y volvió a poner el foco en los recursos naturales, la energía, los alimentos y el capital humano argentino como factores que podrían permitirle al país recuperar protagonismo en la economía global.



La Argentina Week continuará con la participación de funcionarios, empresarios y representantes de distintas provincias, en una agenda que busca profundizar el contacto con inversores internacionales y mostrar las oportunidades que el Gobierno identifica en la nueva etapa económica.

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