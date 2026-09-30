Joaquín Levinton fue denunciado por su expareja por presunto abuso sexual con acceso carnal y amenazas. Según la presentación judicial, la relación que mantuvieron entre 2015 y 2020 estuvo atravesada por episodios de violencia física y psicológica, además de situaciones de abuso.

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La denunciante de 39 años contó que recientemente encontró registros audiovisuales de aquella época que le permitieron volver a recurrir a la justicia, ya que revivió situaciones que marcaron el vínculo.

En la denuncia describió con detalles un hecho puntual de violencia física en el cuál, según el relato, el cantante la habría tomado fuertemente del cuello con intenciones de ahorcarla. La mujer aseguró que logró zafarse y escapar del lugar.

A raíz de esta denuncia, el cantante de Turf no se quedó callado y salió a explicar a través de sus redes sociales que está muy afectado por la situación.

“Esta persona me viene acosando hace muchos años, incluso presentándose en la puerta mi casa de manera violenta”, aclaró

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Levinton dijo que creyó que se trataba de un capítulo cerrado, ya que ella le había pedido perdón por redes sociales. “Continúa acosándome, mandándome fotos y videos desnuda. Mi abogado tiene todas las capturas correspondientes", añadió.

Por último, expresó: “Estoy muy angustiado por tener que estar atravesando esta situación”.

Si Levinton es hallado culpable por la acusación de violación agravada por mediar “violencia, amenaza, abuso coactivo o intimidatorio de una relación de dependencia, de autoridad o de poder, o aprovechándose de que la víctima, por cualquier causa, no haya podido consentir libremente la acción”, según lo establecido en el artículo 119 del Código Penal, podría ser condenado a una pena de entre 6 y 15 años de prisión. Ads