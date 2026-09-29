Tras el aumento del riesgo país el lunes, que llegó a alcanzar los 641 básicos, el valor más alto del año, el gobierno buscó llevar tranquilidad y aseguraron que el incremento del indicador de JP Morgan estuvo relacionado principalmente a factores internacionales.

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El vocero presidencial, Adrián Ravier, destacó durante la conferencia de prensa realizada en Casa Rosada que existen “dos shocks externos importantes” que afectan a las economías emergentes, el conflicto en Medio Oriente y la suba de tasas de interés en Estados Unidos.

Ambos sucesos estarían detrás del aumento del indicador que mide el sobre costo de la deuda argentina en comparación a los bonos estadounidenses.

Por otro lado, en la misma conferencia, Ravier defendió la política económica del Gobierno.

El funcionario sostuvo que la economía Argentina crece aunque destacó que las previsiones se redujeron respecto a estimaciones anteriores. E indicó que se esperaba una expansión cercana al 3% cuando en la actualidad la proyección es menor.

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Por otro lado, mencionó que determinados sectores pueden verse afectados de manera temporal producto de las situaciones internacionales. Donde también destacó el desempeño de las exportaciones como uno de los motores de la actividad económica.

Por último, el vocero aseguró que el país logró “salir del pozo”, y remarcó que el crecimiento se sostiene a partir del dinamismo exportador.

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