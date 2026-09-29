El episodio ocurrió durante la madrugada de este martes, cuando el efectivo, de 61 años, circulaba en su vehículo particular por la calle Manuel Gallardo al 800. Según las primeras informaciones, dos hombres que se movilizaban en una motocicleta Yamaha lo interceptaron y comenzaron a dispararle.

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Ante el ataque, el policía utilizó su arma reglamentaria y respondió a los disparos. En medio del enfrentamiento, una bala impactó contra el vehículo y el efectivo recibió un disparo en el hombro. Fue trasladado al Hospital Simplemente Evita, donde recibió atención médica y se encuentra fuera de peligro.



Durante el intercambio de disparos, los dos presuntos asaltantes resultaron heridos. Uno de ellos recibió un impacto de bala en la espalda. El segundo sospechoso fue trasladado por familiares al Hospital Simplemente Evita. De acuerdo con la información difundida, los médicos constataron que tenía cinco impactos de bala y permanece internado.



La causa quedó a cargo del fiscal Adrián Arribas, titular de la UFI Descentralizada N°2, quien trabaja junto con efectivos de la Comisaría 2° Sur de González Catán. Los investigadores deberán determinar, entre otros puntos, las circunstancias en las que comenzó el tiroteo y la participación de los dos sospechosos.

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