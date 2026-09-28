En un comunicado publicado por la Oficina del Presidente en su cuenta de X, el gobierno argentino denunció a la empresa británica Thales Uk Limited por realizar vuelos entre Malvinas y Punta Arenas sin autorización argentina. Dichos vuelos fueron hechos por aviones con matricula británica. A su vez ordenó detener el proyecto Sea Lion.

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“El Presidente de la Nación ha ordenado a los equipos de gobierno dar inicio de forma urgente a los procedimientos sancionatorios y las denuncias penales correspondientes, así como también a las gestiones diplomáticas pertinentes”, señala en comunicado.

Por otro lado, el documento publicado esta tarde, se centra más en el proyecto Sea Lion. En el mensaje destacan que el Presidente de la Nación “ha instruido a la Cancillería y a los equipos jurídicos del gobierno a que inicien el procedimiento de arbitraje previsto en el Anexo VII de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, con el objeto de impedir la explotación ilegítima de los recursos hidrocarburíferos en la Cuenca Malvinas Norte".

En el comunicado argumentan que la explotación unilateral de los recursos naturales de las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes va en contra del derecho internacional. Además produciría un perjuicio irreversible e irreparable a los derechos de soberanía de la República Argentina.

En el mismo detallan que a Reino Unido le dieron un plazo de dos semanas para adoptar "las medidas necesarias para impedir el inicio o la continuación de las actividades destinadas a la explotación de los recursos hidrocarburíferos en la Plataforma Continental Argentina”.

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“De no cumplir el Reino Unido con este requerimiento en el plazo fijado, la República Argentina solicitará al Tribunal Internacional del Derecho del Mar las medidas provisionales necesarias para preservar los derechos soberanos sobre su Plataforma Continental”, destacaron.

“La República Argentina no se quedará de brazos cruzados y continuará defendiendo sus derechos soberanos con firmeza, utilizando todas las herramientas diplomáticas, administrativas y jurídicas que reconocen el derecho nacional e internacional. Las Malvinas son argentinas”, concluye el comunicado.

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