La actividad económica de la Ciudad de Buenos Aires cayó 0,2% durante el segundo trimestre de 2026 respecto de los primeros tres meses del año, tanto en la serie desestacionalizada como en la tendencia-ciclo. En la comparación interanual, el crecimiento fue de apenas 0,3%, según la estimación preliminar del Producto Geográfico Bruto (PGB) difundida por el Instituto de Estadística y Censos porteño (Idecba).

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El resultado muestra una marcada desaceleración de la economía porteña, durante el tercer trimestre de 2025, el PGB había crecido 4,4% interanual, mientras que en el cuarto trimestre la expansión había sido del 2,9%. En los primeros tres meses de 2026, el crecimiento se redujo al 0,8%, hasta llegar al 0,3% entre abril y junio.

El comportamiento fue diferente según la actividad, entre los sectores que registraron aumentos se destacó la intermediación financiera, que avanzó un 7,7% interanual. El crecimiento estuvo impulsado por las sociedades gerentes de fondos comunes de inversión, los agentes y sociedades de bolsa y las actividades de intermediación monetaria y financiera de entidades bancarias y no bancarias. También tuvieron resultados positivos el transporte, almacenamiento y comunicaciones, con una suba del 0,9%; la hotelería y los restaurantes, con 0,8%; y la construcción, que creció 0,3% respecto del mismo período de 2025.

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En cambio, algunos de los sectores de mayor peso en la economía porteña terminaron el trimestre con caídas. El comercio retrocedió 2,2% interanual, principalmente por la menor actividad en la venta mayorista de productos farmacéuticos, veterinarios, cosméticos y de perfumería, instrumental médico y odontológico y artículos ortopédicos. También influyó la evolución de la venta, mantenimiento y reparación de vehículos y motocicletas.

La industria manufacturera también registró una disminución del 1,8%, relacionada principalmente con la menor actividad en la fabricación de prendas de vestir y de productos químicos, de caucho y plástico. A su vez, los servicios inmobiliarios, empresariales y de alquiler cayeron 0,7%, mientras que los servicios comunitarios, sociales y personales tuvieron el retroceso más pronunciado entre los sectores mencionados, con una baja del 3,3%.

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A pesar del resultado negativo del segundo trimestre, la economía porteña acumuló durante el primer semestre de 2026 un crecimiento del 0,6% frente al mismo período del año anterior. La cifra quedó considerablemente por debajo del crecimiento registrado durante todo 2025, cuando el PGB de la Ciudad había aumentado 4,4%.

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El desempeño de CABA se produjo en un contexto de desaceleración de la actividad económica a nivel nacional. Según los datos del Indec, el Producto Bruto Interno (PBI) argentino cayó 0,6% en el segundo trimestre frente al primero, aunque en la comparación interanual registró un crecimiento del 2%. Durante el primer semestre, la economía nacional acumuló una expansión del 2,2%.

En el caso nacional, las exportaciones fueron uno de los componentes que más crecieron, mientras que la inversión mostró una caída significativa, la actividad también registró en julio un retroceso mensual del 2,9% y una baja interanual del 1,4%, según el Estimador Mensual de Actividad Económica del Indec.

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Los datos muestran así una economía porteña con comportamientos diferentes entre sus principales sectores, mientras las actividades financieras mantuvieron un crecimiento importante, el comercio y la industria manufacturera registraron retrocesos. En el acumulado de los primeros seis meses del año, el resultado general fue positivo, aunque con un ritmo de expansión considerablemente menor al registrado durante 2025.