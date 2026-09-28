La oposición en la Cámara de Diputados busca alcanzar este martes un dictamen único para avanzar con un proyecto destinado a atender el problema de la morosidad y el endeudamiento de las familias. La definición se dará en un plenario de las comisiones de Finanzas y Defensa del Consumidor, donde también se analizará una propuesta del oficialismo.

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En los últimos meses se presentaron más de 50 proyectos relacionados con el endeudamiento. Las distintas iniciativas plantean alternativas para quienes acumularon deudas y tienen dificultados para afrontar los pagos, aunque existen diferencias entre los bloques sobre las medidas que debería adoptar el Congreso.

La propuesta que actualmente concentra las negociaciones opositoras incluye planes de refinanciación, quitas de intereses y límites a las tasas. También contempla mayores controles sobre bancos y empresas fintech, con el objetivo de establecer condiciones más claras para quienes acceden a créditos. Otro de los puntos que analiza es la creación de una línea de crédito a través de ANSES destinada a monotributistas de las categorías más bajas, beneficiarios de planes sociales y jubilados. La iniciativa estaría dirigida especialmente a personas que contrajeron deudas con tasas de interés elevadas.

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La Libertad Avanza, junto con el PRO y la UCR, trabaja en una iniciativa diferente, el proyecto estaría enfocado principalmente en educación financiera, transparencia y defensa del consumidor. El oficialismo sostiene que el problema de la morosidad corresponde principalmente a una relación entre privados y plantea que el Estado no debería intervenir directamente para resolver las deudas existentes. Sin embargo, su propuesta también contempla mayores exigencias de transparencia para las empresas crediticias, especialmente en la información sobre las tasas finales de los préstamos.

El plenario de las comisiones reúne a 62 diputados, por lo que se necesitan 32 firmas para obtener un dictamen de mayoría. La Libertad Avanza podría alcanzar ese número junto con el PRO y la UCR si mantienen una posición común, mientras que el resto de los bloques busca reunir firmas para presentar una alternativa unificada.

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La discusión estará además condicionada por la postura de los bloques considerados aliados del oficialismo, algunos de esos legisladores plantearon la necesidad de que el Congreso avance con algún tipo de solución para las personas que actualmente tienen dificultades para pagar sus deudas.

El debate se da en un contexto en el que el endeudamiento familiar se convirtió en uno de los temas que la oposición busca instalar en la agenda de Diputados, la definición del martes determinará qué propuestas quedan en condiciones de continuar el trámite legislativo y eventualmente llegar al recinto.

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