El fiscal general Gerardo Pollicita amplió el rango temporal de la investigación por el presunto delito de enriquecimiento ilícito por parte del exjefe de gabinete Manuel Adorni y además pidió revisar las billeteras virtuales preservadas por claves secretas que el acusado entregó a la Justicia.

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Adorni presentó por escrito su patrimonio tras el pedido realizado la semana anterior por el fiscal Pollicita, ahora este ordenó que reconstruyan los ingresos y el patrimonio que mantiene el exfuncionario en su matrimonio con Bettina Angeletti, desde que cada uno alcanzó la mayoría de edad: el 28 de febrero de 1998, en el caso de Adorni, y el 10 de octubre de 2000, en el de Angeletti. Ya que hasta ahora, la pesquisa abarcaba el período iniciado el 1° de enero de 2012.

En el documento, que presentó el abogado del acusado, Matías Ledesma, Adorni sostuvo que el capital que aplicó para comprar bitcoins a partir de 2014, era proveniente de un ahorro familiar producto de años de actividad profesional de ambos conyugues. Y para comprobar esto, Pollicita pidió investigar sobre el periodo 1998-2011.

Dentro de las medidas que solicitó el fiscal destacan: a Anses la historia laboral completa de ambos, con aportes, remuneraciones, empleadores y la actividad que hubieran ejercido como autónomos o monotributistas.

Los registros de la Propiedad Inmueble porteño y bonaerense todos los inmuebles que tuvieron a su nombre. También solicitó a la Dirección Nacional de los Registros de la Propiedad del Automotor los vehículos que figuraron a su nombre.

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A la Inspección General de Justicia y a su par bonaerense les preguntó si integraron sociedades, asociaciones o fundaciones. Además solicitó que se amplié el levantamiento del secreto fiscal de ambos.

Cabe señalar que Adorni informó la existencia de ocho direcciones de bitcoin con las cuales habría operado entre 2014 y 2018, antes de llegar a la función pública. La liquidación de esas criptomonedas le habría reportado 591.544,61 dólares.

La defensa presentó actas, según las cuales, Adorni firmó las ocho direcciones ante el escribano Flavio Murruni. Las claves privadas fueron entregadas a Ledesma, en un sobre cerrado y solo podrán abrirse por orden judicial. Y son estas mismas claves, las que el fiscal ordenó revisar.

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