El Presidente de la Nación, Javier Milei, viajará este martes por la noche a Francia para participar de Argentina Week, que se realizará en París, del 30 de septiembre al 2 de octubre. Un evento que tiene un perfil económico e inversor, junto a una comitiva integrada por 12 gobernadores aliados y dialoguistas, con los que el Gobierno buscará sostener una imagen de respaldo federal.

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La agenda estará centrada en inversiones, aunque también en energía , minería, agroindustria, inteligencia artificial, comercio internacional y seguridad jurídica. A su vez el Gobierno buscará sostener los vínculos con los gobernadores aliados para seguir con su agenda parlamentaria como lo son la eliminación de las PASO, entre otras prioridades.

La comitiva estará integrada por Jorge Macri, jefe de gobierno de la Cuidad de Buenos Aires, como también por: Rogelio Frigerio (gobernador de Entre Ríos), Rolando Figueroa (Neuquén), Gustavo Sáenz (Salta)Alfredo Cornejo (Mendoza), Leandro Zdero (Chaco), Juan Pablo Valdés (Corrientes), Raúl Jalil (Catamarca), Alberto Weretilneck (Río Negro), Carlos Sadir (Jujuy), Marcelo Orrego (San Juan), Claudio Vidal (Santa Cruz) e Ignacio Torres (Chubut).

Si bien la delegación que acompañará al Presidente no es un mapa federal completo, ya que no serán parte del viaje los gobernantes identificados con la oposición, como por ejemplo: Axel Kicillof (Buenos Aires). Desde Casa Rosada querrán mostrar un mapa más recortado de aliados con los que mantienen vínculos y a los que buscará proyectar como: gobernadores con una agenda productiva, diálogo abierto con la Nación y peso político para las discusiones que vienen.

Además desde el Gobierno consideran que este evento podría funcionar como vidriera internacional, pero también como plataforma para reforzar la relación con un grupo de gobernadores que será decisivo en el Congreso.

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