Cristian “Pity” Álvarez sufrió un brote psicótico mientras permanece internado en el Hospital Tornú, en la Ciudad de Buenos Aires, y la situación derivó en la suspensión de una nueva audiencia del juicio que enfrenta por el homicidio de Cristian Maximiliano Díaz.

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El exlíder de Viejas Locas e Intoxicados debía seguir la jornada de manera virtual desde el centro de salud. Para concretar la conexión, tenía que ser trasladado desde terapia intermedia hacia otro sector del hospital, pero durante ese procedimiento sufrió una fuerte alteración.

En ese contexto, el músico habría intentado escapar del establecimiento, por lo que tuvo que ser contenido y llevado nuevamente a su habitación. Su abogado, Javier Baños, indicó que recibió información sobre un posible “brote psiquiátrico” y señaló que una de las hipótesis es que el episodio pudiera estar relacionado con un cuadro de abstinencia, aunque aclaró que esa posibilidad debe ser confirmada por los profesionales médicos.

Tras lo ocurrido, el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°29 resolvió suspender la audiencia. La defensa ya había solicitado anteriormente que el proceso fuera interrumpido por el estado de salud del cantante, mientras que la Fiscalía y la querella se habían opuesto.

Para la jornada estaban citados siete testigos, entre ellos una perito y un sacerdote, pero ninguno llegó a prestar declaración debido a la suspensión.

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Álvarez está siendo juzgado por el homicidio de Cristian Díaz, ocurrido durante la madrugada del 12 de julio de 2018 en el barrio Samoré, en Villa Lugano. Según la acusación, ambos mantuvieron una discusión que terminó con varios disparos contra la víctima. El músico enfrenta una acusación por homicidio agravado por el uso de arma de fuego.

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