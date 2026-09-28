El riesgo país volvió a subir este lunes y alcanzó los 642 puntos, su nivel más alto en lo que va de 2026, el indicador elaborado por JP Morgan marcó así un nuevo máximo anual y acumuló una suba del 25,2% durante septiembre. Al mismo tiempo, el dólar oficial alcanzó otro récord nominal y llegó a $1550 para la venta en el Banco Nación.

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El riesgo país mide la diferencia entre el rendimiento de los bonos argentinos y el de los títulos del Tesoro de Estados Unidos, un aumento del indicador implica una mayor sobretasa para el país a la hora de buscar financiamiento en los mercados internacionales. El nivel alcanzado este lunes superó los máximos registrados a fines de marzo.

Los analistas señalaron una combinación de factores externos e internos para explicar el avance del riesgo país, entre los elementos internacionales aparece la reciente suba de las tasas de interés en Estados Unidos, que elevó el nivel de referencia utilizado para calcular el indicador. En el plano local, también influyeron los últimos datos económicos, la caída del Producto Bruto Interno durante el segundo trimestre, junto con el resultado de la actividad económica de julio, generó expectativas sobre una posible recesión técnica. A esto se sumaron los datos de desempleo y pobreza conocidos durante las últimas semanas.

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Desde el Gobierno atribuyeron principalmente el aumento del riesgo país al contexto internacional y a una mayor inestabilidad de los mercados. Otro de los factores mencionados está relacionado con el mercado cambiario, si bien las exportaciones continúan en niveles elevados, el Banco Central redujo el ritmo de compra de dólares. Al mismo tiempo, tanto la autoridad monetaria como el Tesoro intervienen en el mercado para contener las presiones sobre el tipo de cambio frente a una mayor demanda privada de divisas.

En paralelo a la suba del riesgo país, el dólar oficial volvió a alcanzar un máximo nominal. En el Banco Nación, la divisa se ubicó en $1500 para la compra y $1550 para la venta, después de aumentar $5 durante la jornada. El dólar blue también registró una suba y se negoció a $1545 para la compra y $1565 para la venta en la Ciudad de Buenos Aires.

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Las cotizaciones financieras también se mantuvieron por encima del dólar oficial. Según los valores informados para la jornada, el dólar MEP operaba alrededor de los $1552, mientras que el contado con liquidación se ubicaba cerca de los $1599. El movimiento negativo también alcanzó a las acciones de empresas argentinas que cotizan en Wall Street. La mayoría comenzó la semana con bajas, en un contexto de mayor tensión en los mercados. Entre las principales caídas se encontraron Central Puerto, cuyos papeles retrocedían 6,8%, y los bancos Supervielle y Galicia, que bajaban 4,3% cada uno.

La excepción fue Corporación América, cuyas acciones subían 7,3%. El avance se produjo luego de que se confirmara la extensión hasta 2049 de la concesión de las terminales aéreas a Aeropuertos Argentina, a cambio de una inversión adicional de US$600 millones.

De esta manera, el inicio de la semana estuvo marcado por tres movimientos principales: un nuevo aumento del riesgo país, que llegó a su máximo anual, un nuevo récord del dólar oficial y una jornada mayormente negativa para las acciones argentinas que operan en Wall Street.

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