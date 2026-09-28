​​La Cooperadora del Hospital de Niños Dr. Ricardo Gutiérrez puso en marcha la campaña solidaria "Ladrillo + Ladrillo", una iniciativa de alto impacto que busca recaudar fondos para encarar la remodelación integral de más de 3.000 metros cuadrados del emblemático establecimiento sanitario.

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El proyecto transformará por completo un espacio clave para la atención médica, la contención y la comodidad de miles de niños y sus familias. Para concretar el objetivo, la institución apela al compromiso y la solidaridad de toda la comunidad.

​Un valor simbólico para una transformación real

​La campaña tiene una meta clara: alcanzar la suma de 10.000 ladrillos.

Cada "ladrillo" tiene un valor simbólico de $50.000. Con cada donación, el aportante recibe un certificado personalizado en reconocimiento a su compromiso, diseñado para ser compartido también en redes sociales.

El plazo para colaborar estará abierto únicamente hasta el domingo 4 de octubre.

​Desde la organización remarcan que no hay aportes pequeños: “Cada ladrillo suma y cada ayuda cuenta. Quienes no puedan realizar un aporte económico, también nos ayudan enormemente difundiendo la campaña para llegar a más personas”.

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​Las personas, empresas e instituciones interesadas en sumarse a la iniciativa y ser parte de esta transformación histórica pueden realizar su donación de forma directa y segura a través del sitio web oficial: ladrillomasladrillo.org.ar

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