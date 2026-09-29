La medida fue dispuesta por el Juzgado Civil N° 4 y establece que Álvarez deberá continuar internado mientras se define su destino y se evalúa una eventual derivación a una institución especializada en salud mental. Según los informes incorporados al expediente, profesionales de salud mental evaluaron al músico y determinaron la existencia de un riesgo cierto e inminente para sí y/o terceros, por lo que consideraron indicada la internación.



La resolución judicial se conoció un día después de que Álvarez protagonizara un episodio en el Hospital Tornú. El músico se encontraba internado desde el 23 de septiembre a raíz de una crisis hipertensiva y, durante la jornada del lunes, intentó salir del establecimiento. El episodio ocurrió mientras debía participar de manera virtual de una audiencia correspondiente al juicio en su contra. Tras la situación, se dispuso reforzar las medidas de seguridad y mantenerlo bajo atención médica.

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La Justicia estableció que la internación tendrá inicialmente una duración de 90 días. En caso de que sea necesario extenderla, la situación deberá ser comunicada y nuevamente evaluada judicialmente.



La decisión se produce mientras continúa el proceso penal contra Álvarez por el homicidio de Cristian Díaz. El debate está a cargo del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 29, integrado por los jueces Juan Ramos Padilla, Gustavo Goerner y Hugo Navarro.



El debate oral continúa con la declaración de testigos propuestos por las partes, mientras la Justicia deberá determinar cómo impactará la nueva medida de internación en el desarrollo de las próximas etapas del juicio.

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