El encuentro está previsto para las 13:00 y será encabezado por la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei. Participarán, entre otros, el jefe de Gabinete, Diego Santilli; el ministro de Economía, Luis Caputo; el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; la jefa del bloque oficialista en el Senado, Patricia Bullrich; Eduardo Menem; el asesor Santiago Caputo; el vicejefe de Gabinete, Ignacio Devitt; y el secretario de Comunicación y Medios, Fabián Fernández.



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La reunión se producirá una semana después del encuentro en el que el oficialismo buscó cerrar las diferencias internas generadas por los cambios incorporados al proyecto de Presupuesto 2027, particularmente en materia de discapacidad.



Uno de los principales objetivos será definir las prioridades del oficialismo en el Congreso. Durante esta semana, la Cámara de Diputados avanza con el debate de iniciativas vinculadas al endeudamiento familiar y la morosidad, mientras que también comenzó la discusión de un proyecto denominado Ley de Defensa de la Soberanía Nacional. El Presupuesto 2027 también ocupa un lugar central en las negociaciones y el oficialismo pretende comenzar su tratamiento en comisiones durante las próximas semanas, con la expectativa de llevarlo al recinto en noviembre.



La agenda legislativa también incluye la reforma electoral impulsada por la Casa Rosada, que tiene como uno de sus principales objetivos la eliminación de las PASO. El oficialismo busca avanzar en las conversaciones con distintos gobernadores para reunir los consensos necesarios en el Congreso.



La reunión de la mesa política tendrá lugar horas antes del viaje de Javier Milei a Francia. El Presidente encabezará entre el miércoles y el viernes la segunda edición de la Argentina Week en París, un encuentro destinado a promover oportunidades de inversión en el país. Según trascendió, serán 13 los mandatarios provinciales que viajarán y que también serán parte de las conversaciones políticas vinculadas con la agenda legislativa.



Durante la gira, funcionarios del Gobierno tienen previsto mantener reuniones con los gobernadores para avanzar en acuerdos relacionados con los proyectos que la Casa Rosada pretende impulsar en el Congreso. De esta manera, el encuentro de la mesa política funcionará como una instancia para definir prioridades antes de una gira presidencial que combinará la agenda económica y de inversiones con negociaciones políticas de cara a los próximos meses.

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