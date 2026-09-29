Leopoldo Luque, neurocirujano y uno de los principales acusados, y Agustina Cosachov, psiquiatra que integraba el equipo que atendía al exfutbolista, podrán dirigirse por última vez a los jueces Alberto Gaig, Alberto Ortolani y Pablo Rolón, en el Tribunal Oral en lo Criminal N° 7 de San Isidro. Nancy Forlini, quien se desempeñaba como jefa de Cuidados Domiciliarios de Swiss Medical, también fue convocada para esta instancia.

Ads



Los otros cuatro acusados (Carlos Díaz, Ricardo Almirón, Mariano Perroni y Pedro Di Spagna) no tienen previsto ampliar sus declaraciones durante la jornada. Los siete profesionales están acusados de homicidio simple con dolo eventual, una figura penal que contempla penas de entre 8 y 25 años de prisión.



El proceso busca determinar las responsabilidades por la atención médica que recibió Maradona durante su internación domiciliaria en una vivienda del barrio privado San Andrés, en Benavídez, donde murió el 25 de noviembre de 2020, semanas después de haber sido operado por un hematoma subdural.



Con las últimas palabras de los acusados se cerrará la etapa de declaraciones y el proceso avanzará hacia los alegatos, instancia en la que la Fiscalía, las querellas y las defensas expondrán sus conclusiones ante el tribunal.



La Fiscalía y las querellas alegarán los días 8, 13 y 14 de octubre, mientras que las defensas tendrán sus jornadas de exposición el 20, 21 y 22 de octubre.

Después de esas presentaciones, los jueces quedarán en condiciones de deliberar sobre el caso.

Ads

Ads