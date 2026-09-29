El legislador fue encontrado sin vida en su domicilio de La Rioja y las circunstancias de su fallecimiento son materia de investigación. La noticia fue confirmada durante la mañana por fuentes oficiales. Hasta el momento, no se informaron públicamente las causas del deceso.



Pagotto, había llegado al Senado en diciembre de 2023, luego de las elecciones generales de octubre. Fue uno de los primeros representantes de La Libertad Avanza en la Cámara alta y tuvo participación en distintas comisiones de relevancia.

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Durante su paso por el Congreso ocupó lugares centrales. En 2024 estuvo al frente de la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo. En abril de 2025, fue designado presidente de la Comisión de Justicia y Asuntos Penales del Senado, de acuerdo con información oficial de la Cámara alta. En 2026 también había asumido la conducción de la estratégica Comisión de Acuerdos, encargada de analizar las postulaciones para distintos cargos del Poder Judicial.



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