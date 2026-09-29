El encuentro se realizará desde las 15:00 en la sede de la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA). Entre los temas previstos aparecen las movilizaciones de octubre, la organización de las actividades por el 17 de octubre, la visita del papa León XIV y el análisis de un documento relacionado con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

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Aunque la convocatoria no tiene como eje formal la definición de un nuevo paro general, la posibilidad comenzó a ganar espacio dentro del movimiento sindical. Diferentes sectores reclaman que la CGT pase de las declaraciones y movilizaciones a una medida de alcance nacional.



En paralelo, las dos CTA anunciaron una nueva medida de fuerza para fines de octubre, una decisión que suma presión sobre la CGT para definir si acompaña o impulsa una protesta de alcance nacional. Los dirigentes deberán resolver cómo continúa el plan de lucha y qué lugar ocupará una eventual huelga general dentro del cronograma.



El encuentro de este martes será una instancia para definir el calendario de acciones de las próximas semanas y canalizar las distintas posiciones que conviven dentro del movimiento sindical frente al Gobierno nacional.

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