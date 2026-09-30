Las autoridades de ambos países acordaron los requisitos sanitarios para los envíos. La habilitación solo alcanza a la carne bovina producida en la zona libre de fiebre aftosa con vacunación. Las ventas quedan sujetas al cumplimiento de esas condiciones.

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Caputo escribió que el acuerdo "reconoce la calidad de nuestra carne y la solidez de nuestro sistema sanitario". Agregó que "crea nuevas oportunidades para la producción y las exportaciones argentinas".

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Cómo van las exportaciones

El consultor ganadero y director de la Sociedad Rural Argentina, Andrés Costamagna, proyectó que las exportaciones de carne vacuna superarán los USD 3.000 millones en 2026. Explicó que la suba de los precios internacionales compensa un volumen menor: 700.000 toneladas previstas para el año, por debajo de 2022 y 2024. Atribuyó la baja a la menor disponibilidad de hacienda y a la recomposición de los rodeos.

El Consorcio de Exportadores de Carnes Argentinas (ABC) registró ventas por USD 2.768 millones entre enero y julio. Se despacharon 403.100 toneladas peso producto. El volumen creció 6,7 por ciento y el valor, 41,8 por ciento, frente al mismo período de 2025.

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China concentró el 59,8 por ciento de los embarques de esos siete meses. Los envíos a Israel subieron 25 por ciento, hasta 35.200 toneladas. Los destinados a Chile cayeron 17 por ciento, hasta 9.100 toneladas.

Estados Unidos fue el segundo destino en julio, con el 20,8 por ciento de las ventas y USD 92,8 millones. El presidente ejecutivo de PromArgentina, Diego Sucalesca, informó que la Argentina completó en nueve meses el cupo de 100.000 toneladas con acceso preferencial a ese mercado. El sector espera que los importadores estadounidenses respalden una ampliación de la cuota para 2027.

Fuente: Infobae

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