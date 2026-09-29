La preocupación por la inseguridad se instaló entre los principales temas analizados por el Gobierno nacional durante una nueva reunión de la mesa política encabezada por Karina Milei.

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En ese marco, la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, participó del encuentro y expuso sobre lo que definió como una “escalada de inseguridad” en distintos centros urbanos.

Uno de los episodios que generó preocupación fue el ataque a balazos contra un suboficial mayor de la Policía Federal Argentina, ocurrido cuando salía de su domicilio en La Matanza. El hecho formó parte del análisis realizado por los funcionarios durante la reunión.

Monteoliva presentó un panorama sobre la situación de seguridad en diferentes puntos del país y planteó la necesidad de seguir de cerca la evolución de los delitos en las principales ciudades.

Durante el encuentro también se analizaron medidas de prevención y coordinación de cara a la próxima visita del papa León XIV, prevista entre el 8 y el 11 de noviembre, para la cual el Gobierno prepara un operativo especial.

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De la reunión participaron además funcionarios de primera línea, entre ellos el jefe de Gabinete, Diego Santilli; el ministro de Economía, Luis Caputo; la senadora Patricia Bullrich; el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; y el asesor presidencial Santiago Caputo.

Además de la inseguridad, la mesa política repasó otros temas de agenda vinculados con el Presupuesto 2027, la reforma electoral y distintos proyectos legislativos que el oficialismo busca impulsar en el Congreso.

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