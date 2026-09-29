La Corte Suprema de Justicia anuló la absolución de César Milani, exjefe del Ejército Argentino, en la causa por la desaparición y posterior muerte del soldado Alberto Agapito Ledo, ocurrida en 1976.

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Milani había sido absuelto en este expediente, pero el máximo tribunal resolvió que esa decisión debe ser revisada nuevamente por la Cámara Federal de Casación Penal.

La causa investiga lo ocurrido con Ledo, quien desapareció en junio de 1976 mientras cumplía el Servicio Militar Obligatorio en Tucumán. Según la acusación, fue detenido ilegalmente y luego asesinado.

El punto central respecto de Milani está relacionado con un sumario militar por deserción confeccionado después de la desaparición del soldado. La fiscalía sostiene que ese documento habría servido para encubrir lo ocurrido y busca determinar qué participación tuvo Milani, que en ese momento se desempeñaba como subteniente.

La decisión de la Corte no implica una condena contra Milani. El tribunal dejó sin efecto la absolución anterior y ordenó que Casación vuelva a estudiar las pruebas para determinar si corresponde mantener o modificar ese fallo.

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Milani, que años más tarde llegó a conducir el Ejército, siempre negó haber participado en la desaparición de Ledo y sostuvo que no tuvo contacto con el soldado.

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