La Justicia volvió a intimar este miércoles al Gobierno nacional para que cumpla de manera integral con la Ley de Financiamiento Universitario. La resolución fue dictada por el juez federal Martín Cormick, quien consideró que el Poder Ejecutivo no logró acreditar el cumplimiento total de la medida cautelar vigente.

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El magistrado, titular del Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 11, estableció un nuevo plazo de cinco días para que el Estado cumpla con las obligaciones establecidas en la cautelar y mantuvo la posibilidad de aplicar multas económicas por cada día de demora.



La decisión se produjo luego de que el Gobierno presentara un planteo para revertir la intimación anterior. Sin embargo, Cormick rechazó ese pedido y sostuvo que la documentación aportada por la administración nacional solo permite verificar un cumplimiento parcial de las obligaciones contempladas por la Ley 27.795.



Uno de los principales puntos señalados por el juez está relacionado con la actualización de los salarios de docentes y no docentes universitarios. El artículo 5 de la ley establece mecanismos de recomposición vinculados con la inflación acumulada desde diciembre de 2023.



Según la resolución, el Gobierno acreditó la realización de paritarias y determinadas transferencias, pero no demostró que los incrementos otorgados alcancen la actualización prevista por la normativa. El fallo señala que la inflación acumulada entre diciembre de 2023 y junio de 2026 fue del 312,19%, mientras que las erogaciones informadas por el Ejecutivo no alcanzarían ese porcentaje.

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Además, la Justicia cuestionó que el Gobierno haya informado la actualización de las Becas Manuel Belgrano, pero no una recomposición equivalente para el conjunto de los programas contemplados por la ley. La resolución sostiene que la normativa incluye programas como Progresar y Becas de Enfermería, entre otros, y que la actualización de un único programa no permite considerar cumplida de manera integral la medida cautelar.



Con la nueva resolución, la Justicia vuelve a colocar al Gobierno frente a un plazo concreto para avanzar con el cumplimiento de la cautelar. Si el Ejecutivo no acredita las medidas ordenadas, permanece vigente la advertencia de aplicar sanciones económicas por cada día de incumplimiento.

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