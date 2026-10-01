La Argentina Week comenzó en París con un encuentro en la Embajada argentina que reunió a funcionarios nacionales, gobernadores y representantes de distintos sectores empresarios. La agenda busca mostrar ante inversores europeos las oportunidades que ofrece el país, especialmente en energía, minería, agroindustria, tecnología y finanzas.

Ads



La delegación argentina está integrada por ministros, funcionarios económicos y 13 gobernadores, entre ellos Rolando Figueroa, Alfredo Cornejo, Ignacio Torres, Alberto Weretilneck, Gustavo Sáenz, Raúl Jalil y Rogelio Frigerio, además del jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri.

Milei sostuvo que la Argentina busca posicionarse como “el país más pro mercado de Occidente” y afirmó que su gobierno avanzó sobre lo que definió como una situación fiscal y monetaria crítica heredada al asumir. Según explicó, el Estado tenía un déficit equivalente a cinco puntos del PBI y el Banco Central acumulaba otros diez puntos.

Durante su exposición, el Presidente también destacó el desempeño de su equipo económico y mencionó especialmente al ministro de Economía, Luis Caputo; al titular del Banco Central, Santiago Bausili; y al canciller Pablo Quirno.

"Durante estos primeros casi tres años de nuestra gestión, ya logramos lo que muchos decían que era imposible. Heredamos un Estado quebrado que estaba camino a una de las peores crisis de su historia, y entendimos que la raíz del problema era sencillamente que teníamos un Estado gigantesco que no podía financiar su gasto”, manifestó el Milei.

Ads



Uno de los principales ejes del discurso presidencial fue el escenario electoral del próximo año. Milei volvió a vincular una eventual reelección con las perspectivas económicas para el período siguiente y aseguró ante los inversores que 2028 podría marcar un punto de inflexión para la economía argentina.



En esa línea, sostuvo que una continuidad de su gobierno permitiría avanzar hacia el denominado investment grade, una mejora en la calificación crediticia del país que, según su planteo, contribuiría a reducir el costo del financiamiento y favorecería un proceso de mayor inversión.

El Presidente también proyectó un crecimiento significativo de las inversiones en sectores considerados estratégicos, entre ellos Vaca Muerta, la minería y la agroindustria, además de otros sectores vinculados a la economía del conocimiento y nuevas actividades productivas. Una proyección similar había realizado días atrás en Nueva York, donde también había señalado a 2028 como un año clave en caso de conseguir un segundo mandato.

Ads



En su presentación, Milei también hizo referencia a la capacidad financiera con la que, según afirmó, el Gobierno cuenta para enfrentar el escenario electoral y eventuales episodios de volatilidad. El mandatario habló de una “bazuca” de millones de dólares y aseguró que la Argentina se encuentra preparada para enfrentar lo que definió como intentos de desestabilización.

Las principales actividades continuarán en la sede de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), donde están previstas exposiciones y anuncios vinculados con oportunidades de inversión.