Juan Grabois protagonizó este miércoles una tensa discusión en la Cámara de Diputados durante el debate del proyecto de Defensa de la Soberanía de Malvinas. En medio del intercambio con legisladores de La Libertad Avanza, el diputado de Unión por la Patria levantó la voz y lanzó una dura acusación vinculada con el reciente fallo sobre la Ley de Tierras.

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“Tienen a la Corte comprada. Tienen todo comprado”, expresó Grabois durante el plenario, mientras intervenía en defensa de la diputada del Frente de Izquierda Myriam Bregman. Luego reclamó: “Dejen hablar a los que tienen que hablar”.

El enfrentamiento se produjo un día después de que la Corte Suprema revocara una sentencia de la Cámara Federal de La Plata que había declarado inconstitucional el artículo 154 del DNU 70/2023. Ese artículo derogó la Ley 26.737 de Tierras Rurales, que desde 2011 establecía restricciones a la adquisición de campos por parte de personas y empresas extranjeras.

Con la decisión del máximo tribunal, vuelve a quedar vigente la derogación de aquella normativa. Sin embargo, la Corte no se pronunció sobre si el artículo del DNU es constitucional o no: resolvió que el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas de La Plata (CECIM), que había impulsado la demanda, no tenía legitimación suficiente para llevar adelante el planteo.

La antigua Ley de Tierras fijaba, entre otras restricciones, un límite del 15% para la propiedad extranjera de tierras rurales a nivel nacional, provincial y departamental, además de establecer topes para propietarios de una misma nacionalidad y para cada titular extranjero.

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Tras conocerse el fallo, Grabois endureció sus críticas y sostuvo que lo que no había podido concretarse a través del Congreso se estaba consiguiendo por la vía judicial. Además, reclamó una movilización y pidió avanzar contra el DNU 70/2023.

El dirigente también publicó un fuerte mensaje en redes sociales contra el oficialismo, al que acusó de adoptar una posición contraria a la soberanía nacional. El episodio terminó de trasladar a Diputados una discusión que había vuelto a cobrar fuerza luego de la decisión de la Corte.

El presidente Javier Milei respondió horas después a las declaraciones de Grabois a través de su cuenta de X, donde cuestionó las formas utilizadas por el legislador durante la discusión parlamentaria.

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El fallo fue firmado por Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti y, aunque no resolvió la discusión constitucional de fondo, modificó nuevamente el escenario jurídico sobre la propiedad de tierras rurales en Argentina.