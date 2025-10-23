Kicillof, Massa, Taiana y Grabois cerraron la campaña con una foto de unidad en San Martín
En un acto llevado a cabo en el Parque Yrigoyen, el peronismo logró la tan buscada foto de unidad entre casi todas las facciones del movimiento.
En un acto llevado a cabo en el Parque Yrigoyen, el peronismo logró la tan buscada foto de unidad entre casi todas las facciones del movimiento.
La Canciller salió en defensa de un periodista y "acusó" a la legisladora Zaracho de "legislar sin tener el secundario". El referente de la UTEP la cruzó fuerte.
El líder social volvió a protagonizar un cruce con el fiscal Pettigiani
En su presentación ante el foro vaticano "sobre el fin de la pobreza", el dirigente social planteó la necesidad de garantizar el acceso a los bienes básicos para la vida, "sin que esto implique negar la importancia de la propiedad individual y los mercados".
El Ministro de Relaciones Exteriores, Felipe Solá, se refirió a la situación que protagonizó el dirigente social, que no pudo ingresar a ese país para auditar el conflicto social y político en medio de las protestas. Es el segundo cruce diplomático con el gobierno de Iván Duque