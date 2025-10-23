En la última jornada de campaña con vistas a las elecciones legislativas del próximo domingo, el gobernador bonaerense Axel Kicillof encabezó hoy un acto en el Municipio de San Martín junto con el primer candidato a diputado nacional por la Provincia, Jorge Taiana, y los dirigentes Sergio Massa (Frente Renovador) y Juan Grabois (Patria Grande).

En un acto donde primó la austeridad, el peronismo logró en el acto llevado a cabo en el Parque Yrigoyen la tan buscada foto de unidad entre casi todas las facciones del movimiento, un acto simbólico que fue remarcado por el propio mandatario bonaerense.

“Este último esfuerzo ha sido una oportunidad de recorrer la provincia. Nos propusimos representar cada centímetro de la provincia con cada dirigente del espacio. Esta campaña la queríamos terminar con la representación de varios de los sectores que sufren las políticas de Milei”, valoró el líder provincial.

En el acto, Kicillof centró sus críticas en el ministro de Economía nacional, Luis Caputo, a quién calificó de “chanta” y lo cuestionó por haberse “fumado en pipa” los dólares del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI). “A esta altura no sabemos para quién trabaja, si es el Ministerio que tiene funcionarios del JP Morgan o es el JP Morgan que tomó el Ministerio de Economía de la Nación“, chicaneó.

“Han convertido a la economía nacional en un casino. Se están timbeando al país a la vista de todo el mundo. Es el mismo programa de la desindustrialización y de quita de derechos que ya vimos en el pasado. En toda la provincia, no pude encontrar a un solo sector al que le vaya bien, ni a los jubilados, ni a la universidad pública, ni a las pymes”, sostuvo Kicillof.

Sobre el cierre del acto, el gobernador bonaerense concluyó: “Estamos ante una elección crucial. Este 26 de octubre le tenemos que decir a Milei el ´no´ más grande del mundo, que en la provincia no pasa la motosierra, que es un territorio que quiere más derechos, justicia social y Estado presente”.

Previamente, Kicillof y Taiana estuvieron en el Municipio de Almirante Brown por un acto capacitación para los fiscales de Fuerza Patria antes de la jornada electoral, donde el propio gobernador advirtió por “posibles trampas” que pueda llevar adelante La Libertad Avanza.

“El Gobierno nacional va a intentar hacer todas las trampas posibles en esta elección. Ya implementó un nuevo sistema de votación que muchos no conocen ni comprenden. Por eso, de acá al domingo la tarea es explicar cómo hay que hacer para votar”, indicó el mandatario bonaerense.

Es preciso mencionar que por primera vez regirá en la provincia de Buenos Aires el sistema de voto a través de la Boleta Única de Papel (BUP), donde las quince fuerzas que compiten en el territorio bonaerense irán agrupadas en una misma lista. Allí, el elector deberá marcar su voto en la columna en un solo recuadro, según el partido que elija.

En ese marco, Kicillof llamó a la militancia y a la dirigencia peronista a “terminar el trabajo que empezamos el 7 de septiembre: vamos a decirle bien fuerte a Milei que el pueblo de la provincia de Buenos Aires está de pie para ponerle un límite a sus políticas y su crueldad”.

Por su parte, Taiana remarcó: “El Gobierno nacional tiene a la sumisión y a la entrega del patrimonio como eje central de su política. Pretende vendernos a las potencias extranjeras y que no quede nada para los argentinos”.

“Nuestro pueblo responde con más militancia, con más movilización y, este domingo, con millones de votos en las urnas”, sentenció.

Fuente: Diputados Bonaerenses