En el marco de la visita del Presidente de la Nación, Javier Milei a París para el Argentina Week, la ONG Reporteros sin Fronteras (RSF) se manifestó en contra de los ataques del mandatario hacía la prensa y a su vez denunciaron los “ataques sistemáticos” hacía los periodistas. La protesta coincidió con la publicación de un informe que recopila más de 1600 publicaciones de X con ataques a periodistas en un periodo de menos de dos meses.

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En las primeras horas de la mañana los protestantes de manera irónica posaron con un cartel que decía: “Bienvenido, Milei". Además un camión con una pantalla led recorría las calles mientras proyectaba algunos de los mensajes más agresivos de Milei en las redes sociales.

La protesta coincidió con la publicación de un análisis realizado por RSF sobre la cuenta oficial de X del presidente argentino. Este relevamiento determinó que, entre abril y mayo de 2026, Milei hizo 1674 publicaciones hostiles hacia la prensa en solo 47 días , lo que representa un promedio de “más de 35 mensajes de odio diarios”.

El director de la ONG, Thibaut Bruttin, señaló que Milei es "claramente un peligro para la libertad de la prensa", uno de sus "depredadores". A su vez recordó que Argentina cayó 8 puestos en la clasificación mundial que realiza la organización donde se mide el estado de la libertad periodística en 180 países y territorios.

De acuerdo a la organización, Argentina figura actualmente en el puesto 98 de 180 por "las injurias, la difamación y las amenazas" de su administración hacia los periodistas y los medios críticos. Y también por sus políticas que "agravan" la concentración de medios y la precarización del oficio.

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En su análisis RSF señala que 1499 publicaciones agresivas de Milei, es decir el 89% de las mismas, corresponden a retuits de otras cuentas. Mientras que el 9%, un total 151 publicaciones, fueron tuits citados con comentarios breves. Por último solo 21 publicaciones, el 1,2%, provinieron de publicaciones redactadas de manera directa por él.

“Con esta acción, RSF busca recordar que los periodistas no son enemigos políticos. Los insultos, las intimidaciones y los ataques reiterados contra los medios alimentan un clima hostil al periodismo y debilitan la libertad de prensa”, afirmó Thibaut Bruttin en una conferencia de prensa.

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