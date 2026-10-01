El Foro Parlamentario Iberoamericano se desarrolla este jueves 1 y viernes 2 de octubre en Madrid. El encuentro contará con la participación de autoridades parlamentarias y representantes de distintos organismos iberoamericanos.

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El cierre de la apertura estará a cargo del rey Felipe VI, quien participará del encuentro junto a los principales referentes legislativos de los países participantes.

La agenda contempla el análisis de diferentes desafíos que atraviesan actualmente las democracias y los sistemas parlamentarios. Entre los principales ejes figuran el impacto de la inteligencia artificial, la fragmentación y polarización política, la desinformación, las amenazas híbridas en conflictos armados, la igualdad de género y el rol de la diplomacia parlamentaria.



Durante la segunda jornada, prevista para el viernes, se realizará una sesión plenaria en el Palacio del Congreso de los Diputados, donde se presentarán las conclusiones de las mesas de trabajo y expondrán los presidentes de los parlamentos y los jefes de las distintas delegaciones.



Villarruel además de participar de las actividades oficiales mantendrá contactos institucionales con representantes parlamentarios de los países que integran la comunidad iberoamericana.

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