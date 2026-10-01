A través de un comunicado oficial, la Argentina rechazó las críticas británicas al recurso presentado ante un tribunal internacional por las actividades hidrocarburíferas en el Atlántico Sur y reafirmó su reclamo de soberanía sobre las Islas Malvinas.

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El documento fue publicado luego de que autoridades británicas calificaran la presentación argentina como un intento de “socavar” derechos. Frente a ello, el Gobierno nacional afirmó que someter una disputa a un tribunal imparcial es una práctica acorde al derecho internacional y destacó que tanto la Argentina como el Reino Unido aceptaron los procedimientos obligatorios previstos por la CONVEMAR al ratificar el tratado.

Comunicado Oficial sobre la Causa Malvinas - Español pic.twitter.com/Mk898T3m5O — Pablo Quirno (@pabloquirno) October 1, 2026

Señalaron que el recurso presentado no busca afectar derechos ajenos, sino preservar los intereses argentinos sobre los recursos naturales en áreas cuya soberanía se encuentra en disputa. Además, remarcaron que, si el Reino Unido considera que sus actividades hidrocarburíferas se ajustan al derecho internacional, tendrá la oportunidad de sostener esa posición ante los árbitros independientes que intervendrán en el caso.

En el comunicado, la Argentina también recordó que la comunidad internacional reconoce desde hace décadas la existencia de una controversia de soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes.

La Cancillería citó además resoluciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas que instan a ambos países a reanudar negociaciones para encontrar una solución pacífica a la disputa y advirtió que la exploración y explotación unilateral de recursos naturales en las áreas en conflicto constituyen modificaciones de la situación que el organismo internacional pidió evitar mientras continúe abierta la disputa.

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Otro de los puntos abordados fue el principio de libre determinación de los pueblos. El Gobierno argentino sostuvo que el Reino Unido realiza una interpretación incorrecta de ese concepto en relación con los habitantes de las islas y reiteró que el respeto por su modo de vida está garantizado por la Constitución Nacional.

Asimismo, el texto rechazó las insinuaciones sobre una supuesta falta de confiabilidad internacional por parte de la Argentina a raíz de su decisión de acudir a mecanismos jurídicos previstos en tratados vigentes. Según el comunicado, la credibilidad de un Estado se mide por el cumplimiento de los compromisos asumidos y por el respeto a los mecanismos pacíficos de resolución de controversias.

Finalmente, la Cancillería reafirmó la disposición argentina a retomar las negociaciones bilaterales sobre la cuestión Malvinas, en línea con los reiterados llamados de las Naciones Unidas, y aseguró que continuará defendiendo sus derechos mediante el diálogo, la diplomacia y el derecho internacional.

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