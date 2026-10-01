La oposición convocó a una sesión especial en la Cámara de Diputados para el próximo martes con el objetivo de debatir la derogación del DNU 70/23, además de una prórroga de la emergencia en el sistema de atención de la discapacidad y distintos proyectos relacionados con el endeudamiento y la morosidad de las familias.

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La convocatoria fue firmada por los bloques del Partido Justicialista, la Coalición Cívica y algunos espacios provinciales. Uno de los principales puntos será el proyecto que ya cuenta con media sanción del Senado y propone derogar el DNU 70/23. Entre las consecuencias de esa derogación se encuentra la posibilidad de restablecer distintas disposiciones de la legislación anterior, entre ellas la Ley de Tierras, que establece un límite del 15% a la acumulación de tierras en manos de extranjeros.

El debate tomó mayor relevancia luego del reciente fallo de la Corte Suprema que eliminó los límites a la venta de tierras a extranjeros, la derogación del decreto permitiría recuperar las regulaciones que estaban vigentes antes de su implementación.

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Además, los legisladores incorporaron a la agenda una iniciativa para extender durante un año la emergencia en el sistema de atención de la discapacidad, cuya vigencia actual finaliza el 31 de diciembre. También se tratarán proyectos relacionados con las deudas familiares y la morosidad, que fueron dictaminados durante esta semana y contemplan mecanismos para refinanciar esos compromisos.

Para que la sesión pueda comenzar, los sectores que impulsan la convocatoria deberán reunir al menos 129 diputados en el recinto. Una vez conseguido el quórum, la derogación del DNU requiere una mayoría simple de los legisladores presentes.

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Sin embargo, la oposición deberá reunir los votos necesarios para aprobar cada una de las iniciativas. El DNU 70/23 abarca diferentes áreas e incluyó la derogación de la Ley de Alquileres y modificaciones relacionadas con los intereses de las tarjetas de crédito.

La convocatoria se da en un contexto de tensión política por el fallo de la Corte Suprema, el máximo tribunal difundió un comunicado en el que explicó que su decisión estuvo relacionada con aspectos procesales y sostuvo que no resolvió la cuestión de fondo.

La jornada legislativa coincidirá además con una nueva marcha federal universitaria, las universidades reclaman el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario, que establece medidas vinculadas con el presupuesto y los salarios del sector. El reclamo se produce luego de una nueva intimación judicial para que el Gobierno cumpla con las disposiciones establecidas por esa normativa.

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