Según datos difundidos por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), el 10% de la población con mayores ingresos percibió ingresos 13 veces superiores a los del 10% más pobre.

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De acuerdo con el informe oficial sobre distribución del ingreso, la relación entre ambos extremos de la escala registró una reducción respecto de períodos anteriores, lo que reflejó una moderada disminución de la desigualdad. Sin embargo, los datos evidencian que la recuperación económica continúa mostrando fuertes contrastes entre distintos segmentos de la sociedad.

El indicador utilizado para medir la brecha de ingresos mostró una mejora en comparación con el trimestre previo, en un contexto en el que la inflación continuó desacelerándose y algunos sectores registraron recomposición salarial. No obstante, especialistas advierten que la reducción de la desigualdad aún no alcanza para revertir las dificultades que enfrentan millones de hogares, especialmente en un escenario marcado por el aumento reciente de la pobreza y la desaceleración de la actividad económica.

Los datos se conocen pocos días después de que el INDEC informara que la pobreza alcanzó al 32,3% de la población durante el primer semestre de 2026, mientras que la indigencia llegó al 7,5%. Las cifras reflejaron un deterioro de los indicadores sociales respecto del cierre de 2025, pese a la estabilidad macroeconómica y la desaceleración inflacionaria destacadas por el Gobierno nacional.

En este contexto, la evolución de la distribución del ingreso se convirtió en uno de los indicadores más observados por economistas y analistas. Si bien la reducción de la brecha entre los sectores de mayores y menores ingresos representa una señal favorable, los datos muestran que la recuperación continúa siendo desigual y que persisten importantes desafíos para mejorar el poder adquisitivo y las condiciones de vida de los sectores más vulnerables.

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