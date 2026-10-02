El presidente Javier Milei mantuvo este miércoles una reunión bilateral con su par francés, Emmanuel Macron, en el Palacio del Elíseo, en el marco de la Argentina Week que se desarrolla en París y que tiene como objetivo promover inversiones y fortalecer los vínculos económicos entre la Argentina y Europa. Durante el encuentro, ambos mandatarios analizaron temas vinculados a la geopolítica internacional, el desarrollo de la inteligencia artificial y las inversiones francesas en territorio argentino.

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La reunión se llevó a cabo en la sede del Gobierno francés y formó parte de la agenda oficial que Milei desarrolla en la capital francesa junto a funcionarios nacionales, gobernadores y representantes del sector privado. Según trascendió, el encuentro incluyó una instancia privada entre ambos presidentes y luego una reunión con integrantes de las respectivas delegaciones.

Uno de los principales ejes de la conversación estuvo relacionado con las oportunidades de inversión en la Argentina. El Gobierno nacional busca atraer capitales extranjeros en sectores estratégicos como energía, minería, infraestructura y nuevas tecnologías. La visita presidencial coincide además con anuncios de importantes compañías francesas interesadas en ampliar su presencia en el país. Entre ellas, TotalEnergies confirmó una inversión estimada en 10.000 millones de dólares destinada principalmente a incrementar la producción de gas en la Argentina durante los próximos años.

La inteligencia artificial también ocupó un lugar central en la agenda. Tanto Milei como Macron intercambiaron visiones sobre el impacto de esta tecnología en la economía global, la innovación y la competitividad de los países, en un contexto en el que Europa impulsa debates sobre regulación y desarrollo tecnológico.

El encuentro entre ambos líderes se produjo en un escenario internacional marcado por desafíos geopolíticos y económicos, y representa un nuevo paso en la relación bilateral entre Argentina y Francia.



Para el Gobierno de Javier Milei, la gira europea busca consolidar el interés de inversores internacionales y fortalecer los lazos con gobiernos y empresas de peso en el continente.

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