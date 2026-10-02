El Gobierno nacional anunció la aprobación de un nuevo proyecto de gran escala dentro del Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), con una inversión proyectada de US$12.500 millones para el desarrollo del bloque Bajo del Choique-La Invernada, en Vaca Muerta. El anuncio fue realizado por el ministro de Economía, Luis Caputo, desde París, donde se desarrolla la Argentina Week, un encuentro destinado a promover oportunidades de inversión en el país.

Ads



La iniciativa fue presentada por Pluspetrol y Gas y Petróleo del Neuquén (GyP) y recibió el aval del comité evaluador del RIGI. El proyecto contempla un plan de inversiones a lo largo de 25 años, con el objetivo de acelerar el desarrollo de uno de los bloques hidrocarburíferos de Vaca Muerta.



De acuerdo con los detalles difundidos por el Gobierno, las empresas buscarán llevar la producción del área a un nivel superior a los 100.000 barriles diarios.

Para alcanzar ese objetivo, el proyecto contempla la construcción de cuatro plantas de procesamiento, nuevos ductos para la evacuación de la producción y la perforación de más de 620 pozos horizontales.



La inversión forma parte de la estrategia oficial para ampliar la producción de hidrocarburos y generar mayores exportaciones de energía. Vaca Muerta ocupa un lugar central dentro de ese esquema debido a su potencial para incrementar la producción de petróleo y gas. Desde el Gobierno destacaron que la aprobación del proyecto bajo el RIGI busca generar condiciones para inversiones de largo plazo y facilitar el desarrollo de infraestructura asociada a la producción energética.

Nuevo RIGI aprobado 🇦🇷🇦🇷



El Comité Evaluador aprobó el ingreso RIGI del proyecto Bajo del Choique - La Invernada, impulsado por Pluspetrol y GyP. Se trata de un desarrollo no convencional en Vaca Muerta que prevé una producción de 613 millones de barriles de petróleo y 50.366… pic.twitter.com/KjMTMBUHAN — totocaputo (@LuisCaputoAR) October 2, 2026





Durante la Argentina Week también se anunció la puesta en marcha del programa de Ciudadanía por Inversión, una iniciativa que permitirá a extranjeros solicitar la ciudadanía argentina mediante determinados aportes de capital.



El esquema contempla dos alternativas. La primera establece un aporte directo y no reembolsable de US$350.000 al Tesoro nacional. La segunda consiste en la adquisición de un bono del Estado creado específicamente para este programa por US$800.000. Según explicaron las autoridades, el mecanismo comenzará a recibir solicitudes de interesados durante octubre.

Ads



El anuncio fue realizado por Caputo junto al jefe de Gabinete, Diego Santilli, quienes brindaron detalles sobre el funcionamiento del programa y su objetivo de atraer capitales al país. La iniciativa de ciudadanía por inversión se enmarca en la estrategia económica del Gobierno de profundizar la apertura y generar nuevos mecanismos para atraer capitales extranjeros.

PROGRAMA CIUDADANÍA POR INVERSIÓN



Junto a @diegosantilli anunciamos la puesta en marcha del Programa de Ciudadanía por Inversión de Argentina, a través del cual los extranjeros que acrediten haber realizado inversiones relevantes en el país podrán solicitar la ciudadanía… pic.twitter.com/n7qU7p4FPE — totocaputo (@LuisCaputoAR) October 2, 2026



El oficialismo busca que el ingreso de inversiones contribuya a ampliar la actividad económica, generar empleo y aumentar el flujo de capitales hacia distintos sectores de la economía.



Con ambos anuncios, el Gobierno busca mostrar desde París una agenda centrada en la llegada de capitales y el desarrollo de proyectos de gran escala, mientras avanza con una política económica orientada a incentivar la inversión privada y ampliar la participación de la Argentina en los mercados internacionales.

Ads