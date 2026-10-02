A poco más de un mes de la primera visita del papa León XIV a la Argentina, la Iglesia Católica volvió a poner el foco en la situación social del país. El arzobispo de Buenos Aires Jorge García Cuerva sostuvo que el Pontífice encontrará una sociedad atravesada por la pobreza, las divisiones políticas y la intolerancia, aunque también destacó la capacidad de los argentinos para seguir adelante pese a las dificultades.

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Las declaraciones fueron realizadas al finalizar una misa en la Catedral Metropolitana, en la previa de la 52ª Peregrinación Juvenil a Luján. Para García Cuerva, la movilización religiosa de este fin de semana también funcionará como una instancia de preparación para la llegada de León XIV.



Al referirse al escenario que encontrará el Papa durante su visita, el arzobispo porteño describió un país marcado por la denominada “grieta” y por un clima de enfrentamiento político y social. García Cuerva señaló que León XIV se encontrará con una Argentina “herida” y “dividida”, donde la descalificación y la intolerancia forman parte del escenario cotidiano.

También hizo especial hincapié en la situación de quienes atraviesan dificultades económicas y sociales desde hace años. En ese sentido, sostuvo que la crisis argentina no es reciente y recordó que su abuelo le decía cuando creciera el país finalmente saldría adelante. “Yo ya crecí y la Argentina sigue en esa situación”, expresó.

El arzobispo también buscó remarcar la capacidad de los argentinos para resistir y continuar trabajando. Destacó especialmente a quienes sostienen a sus familias y siguen apostando al esfuerzo cotidiano pese al contexto económico.

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La Iglesia viene expresando en los últimos meses su preocupación por las condiciones de vida de los sectores más vulnerables. Incluso, representantes eclesiásticos y organizaciones sociales impulsaron recientemente iniciativas vinculadas con el financiamiento de barrios populares y el acceso a servicios básicos.



La Iglesia argentina presentó el viaje de León XIV como una visita fundamentalmente pastoral. Desde la Conferencia Episcopal Argentina remarcaron que el objetivo será promover un encuentro con la fe y que, después de la partida del Pontífice, quedará una serie de desafíos para la propia Iglesia argentina. La visita también tendrá una importante dimensión social. Entre las actividades que se analizan aparecen encuentros con sectores vulnerables y espacios vinculados con la asistencia social, en línea con el énfasis que el Papa viene colocando en la situación de los más necesitados.

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