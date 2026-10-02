Según se informó, no habrá atención presencial en las entidades financieras desde el viernes 6 hasta el martes 10 de noviembre inclusive, por lo que la actividad en las sucursales recién se retomará el miércoles 11 de noviembre.

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El cronograma comenzará el viernes 6, jornada en la que se celebra el Día del Trabajador Bancario, fecha en la que habitualmente no hay actividad en los bancos. Luego se sumarán el fin de semana y el lunes 9, declarado feriado nacional con motivo de la visita oficial del papa León XIV al país.

A su vez, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) confirmó que el martes 10 tampoco habrá atención bancaria, extendiendo así el cierre de las sucursales durante cinco días consecutivos.

A pesar de la interrupción de la atención presencial, los usuarios podrán continuar realizando diversas operaciones a través de los canales digitales.

Durante esos días estarán habilitados los cajeros automáticos, el home banking, las transferencias electrónicas, las billeteras virtuales y medios de pago digitales.

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No obstante, se verá afectada la operatoria habitual del mercado cambiario, ya que no habrá actividad durante las jornadas alcanzadas por el cierre bancario.

Ante este escenario, se recomienda a clientes particulares y empresas anticipar aquellas gestiones que requieran atención en sucursal, especialmente trámites presenciales, depósitos, retiro de documentación o cualquier operación que no pueda realizarse de manera digital.

La atención normal en las entidades financieras de todo el país volverá a partir del miércoles 11 de noviembre, cuando se reanude la actividad bancaria habitual.

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