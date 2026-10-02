El exgobernador chaqueño sostuvo que la propuesta apunta a evitar la realización de comicios por separado y se enmarca en el debate abierto tras la suspensión de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO). Según explicó, si uno de los fundamentos para eliminar las primarias es el ahorro de recursos públicos, la unificación de las elecciones provinciales y nacionales permitiría profundizar ese criterio.

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“Vamos a pedir elecciones provinciales junto a las nacionales. Si el argumento para eliminar las PASO es el ahorro, esta propuesta va en el mismo sentido y permite profundizar ese objetivo”, expresó Capitanich al referirse a la iniciativa.

El senador anticipó que su bloque presentará una enmienda constitucional para modificar el artículo 133 de la Constitución provincial, que actualmente establece restricciones para la realización simultánea de los comicios nacionales y provinciales.

“Queremos que se elimine la restricción del artículo 133 respecto del tema de las elecciones por separado y que se unifiquen las elecciones nacionales con las provinciales”, señaló el dirigente al ser consultado sobre el sistema electoral de cara a 2027.

La propuesta abre un nuevo debate político en la provincia sobre el calendario electoral y la conveniencia de realizar una única jornada de votación para elegir autoridades provinciales y nacionales. Sin embargo, para que la modificación pueda aplicarse será necesario que la enmienda constitucional avance a través de los mecanismos institucionales previstos por la normativa chaqueña.

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De prosperar la iniciativa, los chaqueños podrían concurrir a las urnas una sola vez en 2027 para elegir presidente, gobernador y demás cargos nacionales y provinciales, en lugar de hacerlo en fechas separadas.

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