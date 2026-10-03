El presidente Javier Milei celebró este sábado la decisión de la compañía estadounidense Halliburton de no participar en el proyecto petrolero Sea Lion, desarrollado en las Islas Malvinas.

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La empresa confirmó que no prestará servicios para la iniciativa ni intervendrá en tareas de exploración de hidrocarburos en el archipiélago y las aguas circundantes.

A través de sus redes sociales, Milei difundió un comunicado oficial en el que el Gobierno aseguró que la decisión fue “producto de un trabajo de la Secretaría Legal y Técnica y la Cancillería”.

Halliburton notificó su determinación luego de las advertencias realizadas por el Gobierno argentino sobre las consecuencias legales para las compañías que desarrollen actividades hidrocarburíferas en Malvinas sin autorización nacional.

La decisión se conoce además después de que Milei presentara en septiembre un proyecto de ley destinado a endurecer las sanciones contra las empresas que operen sin autorización argentina en las islas.

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Sea Lion es un yacimiento marítimo ubicado aproximadamente 225 kilómetros al norte de Malvinas. Fue descubierto en 2010 y sus reservas están estimadas en unos 1.700 millones de barriles de petróleo.

Argentina mantiene su rechazo a la exploración y explotación unilateral de recursos naturales en el área, en el marco de la disputa de soberanía con el Reino Unido.