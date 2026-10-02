El ex juez Augusto Belluscio murió este viernes a sus 96 años. Fue especialista en Derecho Civil y una de las figuras de referencia del Derecho de Familia en la Argentina, integró la Corte Suprema de Justicia de la Nación entre 1983 y 2005 y llegó a ocupar la vicepresidencia del máximo tribunal.

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Nacido el 10 de junio de 1930, se recibió de abogado en la Universidad de Buenos Aires (UBA) en el año 1955 y obtuvo allí el doctorado en Derecho y Ciencias Sociales en 1960. Su trayectoria académica estuvo ligada a esa casa de estudios, donde enseñó Derecho Civil y luego continuó con actividad de posgrado, especialmente en Derecho de Familia

Otro de los oficios que ejerció durante gran parte de su carrera fue la abogacía. Comenzó en un estudio jurídico y volvió al ejercicio profesional durante los períodos en los que no ocupó cargos judiciales. Tras dejar la Corte, continuó vinculado al estudio fundado por el jurista Santiago Fassi.

Su paso por la Justicia comenzó antes de llegar al máximo tribunal. Allí, se desempeñó como secretario en el fuero civil, fue juez nacional en lo Civil y Comercial Federal y luego integró la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil. Durante la última dictadura militar dejó la magistratura y retomó el ejercicio profesional hasta que fue convocado para integrar la Corte.

En el año 1983, durante el gobierno de Raúl Alfonsín, fue designado ministro del máximo tribunal donde permaneció más de dos décadas y atravesó distintas composiciones de la Corte.

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Fue además miembro consultor del Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales (CARI), socio activo de la Sociedad Científica Argentina e integrante del jurado de los Premios Konex en 1986. También ejerció durante décadas la docencia.

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