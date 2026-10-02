La empresa estadounidense Halliburton ratificó que no participará en proyectos de exploración o producción de hidrocarburos en las Islas Malvinas ni en los espacios marítimos que las rodean, y confirmó que tampoco forma parte de los proyecto Sea Lion.

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La compañía, de una de las principales empresas globales de servicio para la industria petrolera y con sede en Houston, Texas, señaló que desarrolla sus operaciones en Argentina de acuerdo con las leyes y regulaciones vigentes. La firma ya había comunicado anteriormente que no participa del proyecto Sea Lion ni de actividades relacionadas con la exploración o producción de hidrocarburos en las cercanías de las islas.

La confirmación se produce luego de que el Gobierno argentino profundizara las medidas destinadas a impedir que empresas que operan en el país participen en actividades petroleras en Malvinas. El Decreto 868/2026 establece nuevas condiciones para las compañías del sector y refuerza la aplicación de la Ley 26.659, que regula las actividades hidrocarburíferas en la plataforma continental argentina.

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Halliburton no es la única compañía internacional que tomó esta posición. SLB, anteriormente conocida como Schlumberger, y Baker Hughes también comunicaron que no participarán en procesos de licitación destinados a prestar servicios para proyectos hidrocarburíferos en las Islas Malvinas y sus espacios marítimos circundantes.

Las tres compañías tienen actividad en Argentina y presencia en el sector energético, especialmente en proyectos vinculados con Vaca Muerta. La situación adquiere relevancia debido a que el Gobierno busca que las empresas que desarrollan actividades en el país cumplan con las normas argentinas relacionadas con la explotación de recursos hidrocarburíferos en el área en disputa.

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El proyecto Sea Lion es desarrollado por la empresa israelí Navitas Petroleum y la británica Rockhopper Exploration. Ambas compañías mantienen sus planes para avanzar con la explotación petrolera en la zona y proyectan comenzar la producción en 2028.

En los últimos días, el Gobierno argentino también inició un proceso sancionatorio contra personas y empresas vinculadas con actividades petroleras en Malvinas. Las actuaciones buscan determinar si se produjeron incumplimientos de la legislación argentina por tareas realizadas sin autorización del país.

El conflicto se desarrolla además en un contexto de creciente tensión diplomática entre Argentina y el Reino Unido por la explotación de hidrocarburos en el área de las islas. El Gobierno argentino anunció el inicio de un procedimiento de arbitraje internacional relacionado con el proyecto Sea Lion y reclamó que se detengan las actividades petroleras.

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La decisión de Halliburton se suma así a la postura comunicada por otras grandes empresas internacionales de servicios petroleros, que confirmaron que no participarán en proyectos hidrocarburíferos en Malvinas mientras mantienen sus operaciones y negocios en el territorio argentino.