Facundo Moyano y Candela Arizaga volvieron a quedar en el centro de la atención luego de que trascendiera un video que presuntamente los muestra juntos en Madrid, España.

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Las imágenes comenzaron a circular este domingo y muestran a la joven de 23 años sentada en un restaurante junto a quien sería el gremialista de 41. La aparición generó repercusión debido a que sobre Moyano continúa vigente una restricción perimetral respecto de Arizaga.

Horas antes ya se había difundido una fotografía de la influencer en la capital española. En esa imagen se la veía en la Gran Vía con una remera blanca y un pantalón rosa. Posteriormente apareció el video del restaurante, donde luce la misma vestimenta.

El episodio se produce en medio de la situación judicial que involucra a ambos. Moyano se encuentra imputado por lesiones leves y privación ilegítima de la libertad y tiene prohibido acercarse a Arizaga. Los dos habían manifestado previamente su intención de que la Justicia dejara sin efecto las restricciones.

La relación atravesó además nuevos cruces públicos durante las últimas semanas. El 29 de septiembre, Arizaga publicó un duro mensaje contra Moyano en el que aseguró que se arrepentía de no haberlo denunciado y sostuvo que había sido filmada sin su consentimiento.

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A esto se sumó otro elemento conocido recientemente: un informe del Cuerpo de Investigaciones Judiciales determinó que los teléfonos utilizados por ambos registraron coincidencias de señal en inmediaciones de un hotel porteño durante varios días de septiembre. La Fiscalía analiza si existió un encuentro mientras ya estaban vigentes las restricciones judiciales.

Ahora, la aparición de las imágenes tomadas en España vuelve a poner el vínculo bajo la lupa y abre interrogantes sobre las circunstancias en las que se habría producido este nuevo encuentro.