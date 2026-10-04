El hecho ocurrió en una casa ubicada sobre la avenida 7 Lagos, donde la pequeña había llegado junto a su madre desde Lamarque, Río Negro, para visitar a su padre.

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De acuerdo con las primeras averiguaciones, se habría producido una discusión durante la cual el hombre atacó a su pareja. Posteriormente, habría agredido con un arma blanca a su hija de 3 años.

La madre de la víctima consiguió escapar de la vivienda por una ventana y fue auxiliada por un vecino. El acusado, en tanto, sufrió una grave lesión en el cuello y debió ser hospitalizado.

Tras recibir las primeras atenciones en Villa La Angostura, fue derivado a San Martín de los Andes debido a la gravedad de su estado. Permanece internado bajo custodia policial y todavía no pudo realizarse la formulación de cargos.

En la vivienda trabajaron efectivos de Criminalística y Policía Forense para recolectar elementos y determinar cómo ocurrió el ataque. Además, se realizó la autopsia al cuerpo de la niña.

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La investigación está encabezada por el fiscal Adrián De Lillo, el asistente letrado Ramiro Amaya y el fiscal jefe Gastón Ávila.

La causa se encuentra bajo la hipótesis de homicidio doblemente calificado por el vínculo y por la posibilidad de que el crimen haya tenido como finalidad provocar sufrimiento a la madre de la víctima.

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