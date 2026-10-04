Un fallo a favor en el momento menos indicado. La Corte Suprema de Justicia le repuso al Poder Ejecutivo una de las decisiones más cuestionadas de la gestión de Javier Milei, reabriendo el debate sobre el decreto de necesidad y urgencia 70/23.

Ads

La resolución tomó por sorpresa al Gabinete mientras el Presidente encabezaba una gira oficial en París junto a trece gobernadores para buscar inversiones.

Frente a este nuevo escenario, el oficialismo analiza tres vías principales en el ámbito legislativo y ejecutivo:

- Integrar una nueva Ley de Tierras: Promover la inclusión de un marco regulatorio dentro de un nuevo proyecto de ley de soberanía nacional.

- Retomar proyectos parlamentarios: Impulse nuevamente la iniciativa de inviolabilidad de la propiedad privada con modificaciones.

Ads

- Derogación parcial por decreto: Emitir un nuevo DNU que elimine puntualmente el artículo 154 del DNU 70 para desactivar el reclamo de la oposición.

Puede interesarte

Por su parte, los bloques opositores impulsan una sesión especial en la Cámara de Diputados fijada para el 15 de octubre. El objetivo de la convocatoria es reunir el quórum necesario para derogar la totalidad del DNU 70, coincidiendo con las movilizaciones del sector universitario.

Paralelamente, el Gobierno busca afianzar acuerdos políticos con al menos diez gobernadores de cara al calendario electoral.

Ads

Fuente: Infobae